Ніякого житла, лише автомобіль Lexus: харківський нардеп від "Слуги народу" подав декларацію

Одарченко у Верховній Раді має 10 помічників, із яких 5 – на платній основі

Фото: з відкритих джерел

Одарченко у Верховній Раді має 10 помічників, із яких 5 – на платній основі

Електронну декларацію за 2019 рік подав харківський народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Одарченко, в якій не задекларував обслуговуючий кооператив.

Про це інформує RegioNews з посиланням на електронну декларацію.

Згідно з декларацією, депутат та жоден із членів його родини не володіють та не орендують ніякого житла. Нардеп володіє лише автомобілем Lexus ES 300H (рік випуску – 2013). Подаючи декларацію кандидата у нардепи за 2018 рік, Одарченко декларував два автомобілі Lexus – ES 300H та GS 300. Останній із цих автомобілів у 2019 році він продав за 48 тисяч грн.

Протягом 2019 року Одарченко отримав наступний дохід: зарплата за основним місцем роботи у Харківському державному університеті харчування і торгівлі – 122,2 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 9,5 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна (автомобіль Lexus GS 300) – 48 тис. грн, зарплата за основним місцем роботи у Верховній Раді – 142,5 тис. грн, позика, отримана 16 вересня 2019 року від матері – 2,97 млн грн, матеріальне благо від партії "Слуга народу" – 22,3 тис. грн, відшкодування витрат на здійснення депутатської діяльності – 111,6 тис. грн.

Серед фінансових зобов’язань він вказав позику в 2,97 млн грн та борг по кредитній картці – 203,4 тис. грн. Ніяких заощаджень нардеп не вказав.

Згідно відкритих джерел, Одарченко залишається в переліку засновників обслуговуючого кооперативу "Гаражно-будівельний кооператив "Горизонт Плюс". Однак це не вказано в декларації.

В 2018 році нардеп був кінцевим бенефіціаром і володів корпоративними правами в 11 підприємствах – ТОВ "Градієнт Інвест", ТОВ "Камерон Плюс", ТОВ "Мікелон", ПП "АМД-Харків", ПП "АНД-Харків", ПП "СРМ-Харків", ПП "СРМ-Харків-ІІ", ТОВ "Дармера", ТОВ "Біконт", ТОВ "Форсайт Плюс", ТОВ "Коммерсона".

До переліку засновників і бенефіціарів цих підприємств протягом останнього року замість нардепа Одарченка увійшов його батько Микола Семенович Одарченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.