25 депутатів-мільйонерів орендують житло за кошти бюджету

Мова йде про статки понад мільйон гривень, які депутат зберігає готівкою, або на рахунку у банку.

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Мова йде про статки понад мільйон гривень, які депутат зберігає готівкою, або на рахунку у банку.

Про це йдеться в дослідження Комітету виборців України, передає RegioNews.

Загалом у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати, 25 із них є мільйонерами згідно із даними декларацій про доходи.

У "Комітеті виборців України" зазначають, що більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти – це члени фракції "Слуга Народу":

Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн. грн.

Артем Кунаєв – 9,9 млн. грн.

Степан Чернявський – 9,6 млн. грн.

Павло Якименко – 9,4 млн. грн.

Олександр Салійчук – 8,6 млн. грн.

Євген Петруняк – 7 млн. грн.

Олексій Ковальов – 6,9 млн. грн.

Федір Веніславський – 6,8 млн. грн.

Богдан Торохтій – 6,4 млн. грн.

Андрій Костін – 4, 8 млн. грн.

Олександр Аліксійчук – 4,3 млн. грн.

Геннадій Касай – 4,1 млн. грн.

Олександр Горобець – 2,9 млн. грн.

Ганна Лічман – 2,6 млн. грн.

Артем Чорноморов – 2,5 млн. грн.

Максим Зуєв – 2 млн. грн.

Едуард Прощук – 1,9 млн. грн.

Дмитро Нальотов – 1,6 млн. грн.

Олена Копанчук – 1,2 млн. грн.

Якщо врахувати кошти, позичені третім особам (332 тис. доларів), до цього списку можна зарахувати нардепа Максима Бужанського ("Слуга Народу").

У ТОП 5 найбагатших депутатів, які орендують житло, потрапили також Анатолій Урбанський із групи "За майбутнє" (19,7 млн. грн.) та Олег Мейдич із ВО "Батьківщина" (9,8 млн. грн.).

Вказані цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в м. Києві без отримання бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

У "Комітеті виборців України" наголошують, що згідно із Законом "Про статус народного депутата України", право на отримання компенсації мають депутати, які "не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до їх реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.