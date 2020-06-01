"Слуги народа" хотят снизить проходной барьер на местных выборах
Депутаты от "Слуги народа" предлагают внести изменения в Избирательный кодекс Украины и снизить проходной барьер на местных выборах с 5% до 3% для партий.
Соответствующий законопроект №3453 зарегистрирован в Верховной Раде, передает RegioNews.
Инициатором проекта закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно обеспечения партийного плюрализма при формировании состава представительных органов и избрании выборных лиц на местном уровне" выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
В частности, в нем предлагается снижение проходного барьера с 5% до 3% для партий-участников электорального процесса на местном уровне.
Качура считает, что при формировании представительного органа не учитываются интересы и политические предпочтения граждан, если партия не набирает 5% голосов избирателей.
Механизмом внедрения этой инициативы является внесение изменений в Избирательный кодекс Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.
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