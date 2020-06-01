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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 17:41 2

"Слуги народа" хотят снизить проходной барьер на местных выборах

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01 июня 2020, 17:41 2
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Сейчас документ обрабатывается в комитетах парламента
Фото: flickr
Сейчас документ обрабатывается в комитетах парламента

Депутаты от "Слуги народа" предлагают внести изменения в Избирательный кодекс Украины и снизить проходной барьер на местных выборах с 5% до 3% для партий.

Соответствующий законопроект №3453 зарегистрирован в Верховной Раде, передает RegioNews.

Инициатором проекта закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно обеспечения партийного плюрализма при формировании состава представительных органов и избрании выборных лиц на местном уровне" выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

В частности, в нем предлагается снижение проходного барьера с 5% до 3% для партий-участников электорального процесса на местном уровне.

Качура считает, что при формировании представительного органа не учитываются интересы и политические предпочтения граждан, если партия не набирает 5% голосов избирателей.

Механизмом внедрения этой инициативы является внесение изменений в Избирательный кодекс Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.


партии Слуга народа законопроект Местные выборы
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