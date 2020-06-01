Міністр охорони здоров'я Степанов задекларував 19 мільйонів гривень та чотири авто

Найбільше посадовець заробив на процентах від вкладів

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Найбільше посадовець заробив на процентах від вкладів

Міністр охорони здоров' я Максим Степанов задекларував понад 19 млн гривень на банківських рахунках, чотири автомобілі та коштовності.

Про це свідчать дані декларації про доходи міністра за 2019 рік, яку він подав 30 травня, передає RegioNews.

Зокрема, він вказав у власності дружини квартиру в Києві площею 340 м2 та машиномісце площею 18 м2. Він володіє трьома наручними чоловічими годинниками Rolex, Breguet, Piaget , а також твором мистецтва авторства Анатолія Криволапа.

Дружина міністра має у власності наручні жіночі годинники, ювелірні та хутряні вироби, і дві автівки марки Lexus вартістю 689 346 та 3 077 593 гривень. Максим Степанов володіє автомобілями Land Rover 2014 року за 2 725 911 гривень та LEXUS 2005 року випуску.

Міністр охорони здоров’я також задекларував корпоративні права в ТОВ "Республіканський правовий союз” у розмірі 61%, ТОВ АйПі Девелопмент Груп ОЮ (40%), які передано в управління, ТОВ Ед’югет (50%) та є кінцевим бенефіціаром в ТОВ Ед'югет, Республіканський правовий союз, АйПі Девелопмент Груп ОЮ.

За 2019 рік Степанов отримав зарплату на посаді голови Одеської обласної держадміністрації в розмірі 87 807 гривень, а також 2 831 151 гривень та 22 956 гривень процентів.

Дружина міністра отримала в 2019 році 1 600 363 гривень доходу від підприємницької діяльності та загалом 997 795 гривень процентів. Вона також отримала в 2019 році 203 965 гривень заробітної плати за основним місцем роботи в ДУ "Інститут нефрології НАМН України", та 53 211 гривень - за сумісництвом у НМУ ім. Богомольця.

Міністр володіє готівкою у розмірі 11 300 євро та 180 тис. гривень, має 19 300 гривень на рахунку в Ощадбанку та ще 416 756 гривень - на різних банківських рахунках у різних банках, а також 643 євро та 3 403 доларів на банківських рахунках.

Дружина Наталя має готівкові кошти в розмірі 34 500 доларів, та загалом 7 793 084 гривень, 4 524 євро та 9711 доларів на банківських рахунках в різних банках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.