Автопарк, квартири і особняк під Києвом: спікер ВРУ Разумков подав свою декларацію

Спікер також встиг дати в борг близько 1 млн доларів

Фото: Українська правда

Спікер також встиг дати в борг близько 1 млн доларів

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков подав щорічну декларацію. Разом з дружиною вони за 2019 рік отримали 5,9 млн гривень, що втричі більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію Разумкова.

В документі спікер зазначив особняк на 500 квадратних метрів під Києвом вартістю майже 3 млн гривень, кілька земельних ділянок, квартири в Києві і області, а також нерухомість подружжя в Миколаєві та Черкаській області.

Крім цього, у нього є цілий автопарк машин: Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року). Задекларована вартість автопарку - понад 2 млн гривень, при цьому вартість перших двох авто не вказана.

За 2019 рік Разумков заробив у Раді близько 178 тисяч гривень. Крім того, спікер минулому році отримав 27,8 тисяч гривень від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом та 10,3 тисячі гривень соцдопомоги від держави.

Дружина Разумкова Юлія Чайка володіє компанією "Бізнесінвестбуд", що має контрольний пакет в "інтерінвест XXI століття" (кредитна організація) і третину в "Українській політконсалтинговій групі". При цьому доходи від бізнесу принесли дружині майже 4 млн гривень.

Готівкою сім'я Разумкова зберігає 165 тис. доларів і понад 900 тис. гривень. На рахунках у банках понад 130 тис. гривень і 1 325 євро.

Крім того, 26,7 мільйона гривень український парламентарій зайняв людині на ім'я Олег Галушко. Схожа сума "позики третій особі", 26,5 мільйона, була зазначена і в попередній декларації Разумкова, але без відмітки, хто саме отримав від нього гроші.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко та її адвокат отримали від американської юрфірми $11 мільйонів.