Ляшко заявив, що Україна не буде розробляти вакцину від COVID-19

Наша держава не має лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження

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Наша держава не має лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження

Україна не має лабораторних потужностей для розробки вакцини від коронавірусу і не працює над її розробкою.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає RegioNews. За його словами, у світі близько 70 держав та інституцій ведуть розробку вакцини проти коронавірусної інфекції. Близько 70 розробок йде вакцини проти коронавірусної хвороби. Так, це не швидкий час. І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень", - сказав Ляшко. Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я зверталося із цим питанням до Академії медичних наук та Академії наук, однак там відповіли відмовою. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини", - розповів головний санітарний лікар. Також Ляшко додав, що в Україні проходять клінічні випробування чотири препарати проти COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, 31 травня в Україні нараховується 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Також стало відомо про четвертий летальний випадок від коронавірусу у Збройних силах України.

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