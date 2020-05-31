Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 468 нових випадків

Це на 75 осіб більше, ніж було виявлено вчора.

Фото: flickr

Це на 75 осіб більше, ніж було виявлено вчора.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я у Facebook, передає RegioNews.

Упродовж останньої доби лабораторно підтверджено 468 випадків. Загалом від початку епідемії в Україні 9538 пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну хворобу, одужали, і 708 померли.

Усього потребували госпіталізації 7265 осіб, з них 282 дитини та 849 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 278 особи.

Із числа людей, що одужали, 2322 медпрацівники та 644 дитини. 35 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19.

Ситуація в регіонах України виглядає наступним чином:

Вінницька обл. — 993 (555 одужали);

Волинська обл. — 908 (257 одужали);

Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);

Донецька обл. — 163 (89 одужали);

Житомирська обл. — 739 (416 одужали);

Закарпатська обл. — 1189 (405 одужали);

Запорізька обл. — 444 (252 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1402 (818 одужали);

м. Київ — 2985 (648 одужали);

Київська обл. — 1573 (394 одужали);

Кіровоградська обл. — 511 (400 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1669 (409 одужали);

Миколаївська обл. — 293 (154 одужали);

Одеська обл. — 888 (216 одужали);

Полтавська обл. — 270 (247 одужали);

Рівненська обл. — 1713 (871 одужав);

Сумська обл. — 168 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1169 (908 одужали);

Харківська обл. — 1066 (360 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 444 (233 одужали);

Черкаська обл. — 402 (308 одужали);

Чернівецька обл. — 3349 (928 одужали);

Чернігівська обл. — 167 (63 одужали).

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу лабораторно підтвердили 393 нових випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19.