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30 травня 2020, 16:42 56

Більше мільйона доларів доходів: президент Зеленський показав декларацію за рік

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30 травня 2020, 16:42 56
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З них близько 3 мільйонів гривень йому принесла здача в оренду квартири у Великобританії
Фото: Офіс президента
З них близько 3 мільйонів гривень йому принесла здача в оренду квартири у Великобританії

Доходи президента України Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2019 рік склали понад 28,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію президента.

З доходів, отриманих в 2019 році, сім'я Зеленського сплатила до бюджету податків на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень.

У пресслужбі президента відзначають, що з травня 2019 Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума отриманої зарплати з травня по грудень 2019 склала 208 787 грн.

Також Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Ще 3 мільйони 200 тисяч гривень президент отримав за надання в оренду квартири на території Великобританії.

Крім цього, його родина отримала доходи в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн гривень і придбала ОВДП на 5,2 млн гривень. Крім того, дохід від продажу корпоративних прав 12 компаній сім'ї помічника президента Сергія Шефіра склав 246 тисяч гривень.

У пресслужбі зазначили, що ще навесні 2019 року він позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, зареєстрованих в Російській Федерації. Також президент позбувся корпоративних прав у закордонних компаніях Vilhar Holdings Limited і Aldorante Limited.

Серед іншого, Зеленський отримав 5 мільйонів 48 тисяч гривень роялті від використання торгових марок, які зареєстровані на нього.

Мова йде про такі торгові марки, як "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" та інші - їх вартість за оцінкою міжнародних аудиторів досягає 60 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.


політика Володимир Зеленський доходи президент декларацїї
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