Більше мільйона доларів доходів: президент Зеленський показав декларацію за рік

З них близько 3 мільйонів гривень йому принесла здача в оренду квартири у Великобританії

Фото: Офіс президента

З них близько 3 мільйонів гривень йому принесла здача в оренду квартири у Великобританії

Доходи президента України Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2019 рік склали понад 28,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію президента.

З доходів, отриманих в 2019 році, сім'я Зеленського сплатила до бюджету податків на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень.

У пресслужбі президента відзначають, що з травня 2019 Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума отриманої зарплати з травня по грудень 2019 склала 208 787 грн.

Також Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Ще 3 мільйони 200 тисяч гривень президент отримав за надання в оренду квартири на території Великобританії.

Крім цього, його родина отримала доходи в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн гривень і придбала ОВДП на 5,2 млн гривень. Крім того, дохід від продажу корпоративних прав 12 компаній сім'ї помічника президента Сергія Шефіра склав 246 тисяч гривень.

У пресслужбі зазначили, що ще навесні 2019 року він позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, зареєстрованих в Російській Федерації. Також президент позбувся корпоративних прав у закордонних компаніях Vilhar Holdings Limited і Aldorante Limited.

Серед іншого, Зеленський отримав 5 мільйонів 48 тисяч гривень роялті від використання торгових марок, які зареєстровані на нього.

Мова йде про такі торгові марки, як "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" та інші - їх вартість за оцінкою міжнародних аудиторів досягає 60 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.