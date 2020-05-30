Немає ні будинку, ні машини: Тимошенко показала свою декларацію за 2019 рік

Проживає лідер "Батьківщини" в орендованном у двоюрідної сестри будинку

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Проживає лідер "Батьківщини" в орендованном у двоюрідної сестри будинку

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко задекларувала за 2019 рік трохи більше 1 млн гривень доходів, у той час як її чоловік - понад 7 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію політика.

Доходи Юлії Володимирівни за звітний період складалися з 618 тисяч гривень депутатської зарплати, 461 тисячі гривень компенсації витрат, пов'язаних з депутатськими повноваженнями і 76 тисяч гривень відсотків від вкладу в державному "Ощадбанку".

Дохід її чоловіка Олександра складався з 4,6 млн гривень прибутку від підприємницької діяльності, 304 тисяч гривень доходу від іноземної компанії Britico Product s.r.o (Прага, Чехія), а також страхових виплат і 2,24 млн гривень від продажу рухомого майна (ймовірно мова йде про продаж машини).

На банківських рахунках у Юлії Тимошенко є 729,544 тис. гривень в Ощадбанку, а в чоловіка - 231,435 тис. гривень та 1 долар в "Мегабанку", а також 20,109 тис. євро, 116,803 тис. чеських крон і 20 доларів в RaiffeisenBank (Прага).

Готівкою задекларовані: у Юлії Тимошенко - 290 тисяч гривень, у Олександра - 420,8 тис. доларів, 175,890 тис. євро і 540 тис. гривень.

Крім цього, Юлія Тимошенко задекларувала зобов'язання компанії Reid Collins & Tsai (США) виплатити їй 5,491 млн доларів компенсації за політичні репресії 2011-2014 років.

Виходячи з декларації, зрозуміло, що у Юлії Володимирівни немає своєї машини, ні свого будинку. Живе лідер "Батьківщини" в орендованому будинку (588 кв. м) у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової в Козині Київської області.

Також вона користується 4 земельними ділянками: перший площею 1 500 кв. м (під орендованим у Шарапової будинком) і ще три - 1 862 кв. м, 1 500 кв. м і 1 244 кв. м., які належать тітці Тимошенко, голові Дніпропетровської обласної організації "Батьківщини", депутату Дніпропетровської обласної ради Антоніні Ульяхіній і сусідять з орендованим будинком.

Крім іншого, депутат задекларувала ряд ювелірних виробів – сережок, кілець, підвісок таких брендів як Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко та її адвокат отримали від американської юрфірми $11 мільйонів.

Також свою декларацію показав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.