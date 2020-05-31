Степанов анонсував черговий етап пом'якшення карантину

Водночас у деяких регіонах України кількість нових випадків зросла

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Водночас у деяких регіонах України кількість нових випадків зросла

1 червня в областях, які відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, почнеться третій етап ослаблення карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

Зокрема, з певними обмеженнями буде відновлено роботу спортивних залів, басейнів, і міжобласного транспортного сполучення.

Фітнес-зали можна відвідувати за умови не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, обов'язковою є наявність антисептиків, працівники повинні бути одягнені в маски або респіратори.

Басейни відкриють для індивідуального відвідування, а також для спортивних навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше.

Також Степанов зазначив, що станом на 31 травня 5 областей не відповідають усім критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, це Київ, Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

У Києві зафіксоване перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у столиці - 12,2", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 травня в Україні нараховується 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.