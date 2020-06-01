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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 16:14 8

Министр здравоохранения Степанов задекларировал 19 миллионов гривен и четыре авто

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01 июня 2020, 16:14 8
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Министр здравоохранения Максим Степанов задекларировал более 19 млн гривен на банковских счетах, четыре автомобиля и драгоценности.

Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах министра за 2019 год, которую он подал 30 мая, передает RegioNews.

В частности, он указал в собственности жены квартиру в Киеве площадью 340 м2 и машиноместо площадью 18 м2. Он владеет тремя наручными мужскими часами Rolex, Breguet, Piaget, а также произведением искусства авторства Анатолия Криволапа.

Жена министра имеет в собственности наручные женские часы, ювелирные и меховые изделия, и два автомобиля марки Lexus стоимостью 689 346 и 30 77 593 гривен. Максим Степанов владеет автомобилями Land Rover 2014 года за 2 725 911 гривен и LEXUS 2005 года выпуска.

Министр здравоохранения также задекларировал корпоративные права в ООО "Республиканский правовой союз" в размере 61%, ООО АйПи Девелопмент Групп ОЮ (40%), которые переданы в управление, ООО Едьюгет (50%) и является конечным бенефициаром в ООО Едьюгет, Республиканский правовой союз, АйПи Девелопмент Групп ОЮ.

За 2019 год Степанов получил зарплату в должности председателя Одесской областной госадминистрации в размере 87 807 гривен, а также 2 831 151 гривен и 22 956 гривен процентов.

Жена министра получила в 2019 году 1 600 363 гривен дохода от предпринимательской деятельности и в целом 997 795 гривен процентов. Она также получила в 2019 году 203 965 гривен заработной платы по основному месту работы в ГУ "Институт нефрологии АМН Украины", и 53 211 гривен - по совместительству в НМУ им. Богомольца.

Министр владеет наличными в размере 11 300 евро и 180 тыс. гривен, имеет 19 300 гривен на счетах в "Ощадбанке" и еще 416 756 гривен - на разных банковских счетах в различных банках, а также 643 евро и 3403 долларов на других банковских счетах.

Жена Наталья имеет наличные средства в размере 34 500 долларов, и 7 793 084 гривен, 4524 евро и 9711 долларов на банковских счетах в различных банках.

Напомним, ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.


доходы Минздрав Максим Степанов Декларация
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