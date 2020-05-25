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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 21:02 16

Под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

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25 мая 2020, 21:02 16
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Активисты требуют освободить обвиняемых и заявляют, что дело затягивают
Фото: 5 канал
Активисты требуют освободить обвиняемых и заявляют, что дело затягивают

25 мая под Офисом президента собрались сотни людей на акцию "Пол года за решеткой. Где справедливость, господин Президент?" в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

Об этом передает "Укринформ", передает RegioNews.

К акции присоединилось около трехсот человек, в ней приняли участие Движение ветеранов Украины и более 15 ветеранских и волонтерских организаций.

Активисты скандировали лозунги "Свободу политзаключенным" и "Требуем справедливости". Также активисты рядом с входом в Офис Президента развернули большой плакат "Free Kuzmenko", "Free Riff".

По словам организаторов акции, президент Владимир Зеленский несет политическую ответственность за ход расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как он присоединился к брифингу МВД, посвященного объявлению подозрений фигурантам дела в декабре 2019 года.

Активисты заявляют, что дело затягивают, а за решеткой находятся несправедливо заключенные люди.

Участники акции от Офиса Президента Украины отправились под Печерский суд города Киева, где проходит рассмотрение продления меры пресечения для Яны Дугарь.

Напомним, следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Печерский районный суд Киева на заседании 1 апреля продлил арест одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года.


Владимир Зеленский Офис президента Юлия Кузьменко протест митинг Дело Шеремета
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