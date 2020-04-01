Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко

Печерський районний суд Києва на засіданні 1 квітня продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року

Фото: facebook/freeDrKuzmenko

Печерський районний суд Києва на засіданні 1 квітня продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сторінку "Free Dr Kuzmenko" в Facebook, де і транслювалося засідання, яке проходило в закритому форматі через карантин.

"У задоволенні клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу відмовити, клопотання слідчого задовольнити - продовжити термін утримання під вартою підозрюваної до 30 травня включно", - заявив слідчий суддя Олег Білоцерківець.

Зазначимо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, у справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій.

4 березня в Харкові у юриста Леоніда Маслова, який входить в групу захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, відбулися обшуки.

ДОВІДКА: один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко ( "Лисицю"), музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), військову медсестру Яну Дугаров.

За версією слідства, Дугаров фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом з Антоненко, який також фігурує як організатор.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко. Дугаров відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопилися "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагалися вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Прессекретар МВС в особистому листуванні, опублікованій в мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненко стверджує, що він вище вбивці. Адвокати Дугаров наполягають, що у неї є алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, в момент вбивства Шеремета Дугаров не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко та Антоненко в той час спілкувалися всього кілька разів.