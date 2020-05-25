Володимир Зеленський продав свій серіал російському каналу, підконтрольному Аліні Кабаєвій – Гончаренко
Президент Володимир Зеленський продав серіал «Родичі» російському каналу канал СТС, головою ради директорів якого є Аліна Кабаєва.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат Олексій Гончаренко, пише RegioNews.
На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі". Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.
Одним з власників "СТС Медіа Груп" є Національна медіа група, головою ради директорів якої є Аліна Кабаєва. Також Національна медіа група володіє значною часткою Першого каналу і Рен-ТВ.
Крім цього, серед бенефіціарів СТС – Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції початку 2018-го після поставок в Крим газових турбін.
Також серед власників СТС - російський державний банк ВТБ, який володіє телеканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd.
Враховуючи всіх фігурантів, максимально дивним здається збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Не для отримання роялті за серіал це було зроблено? ...Враховуючи, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань", - написав Гончаренко.
Таким чином нардеп упевнений, що "кварталівці" отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських ТБ-каналах, які мають прямий зв'язок з російською владою.
Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями На...Опубліковано Олексієм Гончаренком Понеділок, 25 травня 2020 р.
Нагадаємо, вчора, скандальна Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ "в подарунок" Зеленському.
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