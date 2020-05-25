Володимир Зеленський продав свій серіал російському каналу, підконтрольному Аліні Кабаєвій – Гончаренко

Російський канал СТС пов'язаний також з олігархами, які перебувають під санкціями в Україні

Фото: скрін відео фільму "Родичі"

Російський канал СТС пов'язаний також з олігархами, які перебувають під санкціями в Україні

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі". Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.

Одним з власників "СТС Медіа Груп" є Національна медіа група, головою ради директорів якої є Аліна Кабаєва. Також Національна медіа група володіє значною часткою Першого каналу і Рен-ТВ.

Крім цього, серед бенефіціарів СТС – Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції початку 2018-го після поставок в Крим газових турбін.

Також серед власників СТС - російський державний банк ВТБ, який володіє телеканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd.

Враховуючи всіх фігурантів, максимально дивним здається збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Не для отримання роялті за серіал це було зроблено? ...Враховуючи, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань", - написав Гончаренко.

Таким чином нардеп упевнений, що "кварталівці" отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських ТБ-каналах, які мають прямий зв'язок з російською владою.

Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями На... Опубліковано Олексієм Гончаренком Понеділок, 25 травня 2020 р.