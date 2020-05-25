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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 17:27 3

Володимир Зеленський продав свій серіал російському каналу, підконтрольному Аліні Кабаєвій – Гончаренко

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25 травня 2020, 17:27 3
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Російський канал СТС пов'язаний також з олігархами, які перебувають під санкціями в Україні
Фото: скрін відео фільму "Родичі"
Російський канал СТС пов'язаний також з олігархами, які перебувають під санкціями в Україні

Президент Володимир Зеленський продав серіал «Родичі» російському каналу канал СТС, головою ради директорів якого є Аліна Кабаєва.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі". Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.

Одним з власників "СТС Медіа Груп" є Національна медіа група, головою ради директорів якої є Аліна Кабаєва. Також Національна медіа група володіє значною часткою Першого каналу і Рен-ТВ.

Крім цього, серед бенефіціарів СТС – Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції початку 2018-го після поставок в Крим газових турбін.

Також серед власників СТС - російський державний банк ВТБ, який володіє телеканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd.

Враховуючи всіх фігурантів, максимально дивним здається збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Не для отримання роялті за серіал це було зроблено? ...Враховуючи, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань", - написав Гончаренко.

Таким чином нардеп упевнений, що "кварталівці" отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських ТБ-каналах, які мають прямий зв'язок з російською владою.

Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями На...

Опубліковано Олексієм Гончаренком Понеділок, 25 травня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, скандальна Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ "в подарунок" Зеленському.


Росія санкції Володимир Зеленський кіно президент продаж
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