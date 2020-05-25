16:50  25 травня
Голову Херсонської ОДА Гусєва планують призначити міністром екології – Мосійчук
19:55  25 травня
Наступного тижня Україна отримає транш від МВФ - Шмигаль
12:20  25 травня
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 19:24 12

Зеленський підписав укази про призначення ще восьми керівників РДА

Читайте также
на русском языке
25 травня 2020, 19:24 12
Читайте также на русском языке
Президент продовжує здійснювати кадрові ротації в регіонах
Фото: Офіс президента
Президент продовжує здійснювати кадрові ротації в регіонах

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників районних державних адміністрацій в Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, Зеленський звільнив Ігоря Карімова з посади голови Полтавської РДА Полтавської області та призначив на цю посаду Дмитра Романова.

Головою Троїцької РДА Луганської області президент призначив Олега Сліпця, Антоніну Шарату - головою Братської РДА Миколаївської області і Олександра Зайчука - головою Корецької РДА Рівненської області.

Головою Недригайлівської РДА Сумської області став Володимир Діхтяр, головою Катеринопільської РДА Черкаської області Володимир Коваленко і головою Городнянської РДА - Дениса Камка.

Олеся Кісленко стала новою очільницею Прилуцької РДА Чернігівської області.

Нагадаємо, 15 травня Зеленський провів кадрові зміни в керівництві районних державних адміністрацій на Волині, Луганщині та у Тернопільській області.


Володимир Зеленський РДА призначення Офіс президента
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський продав свій серіал російському каналу – Гончаренко
25 травня 2020, 17:27
Зеленський затвердив стратегію по створенню безпечного середовища в школах
25 травня 2020, 14:39
Акція "СтопРеванш" закінчилася: чекають на відповідь Зеленського
24 травня 2020, 17:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Павло Казарін
Іван Галунга
Павло Федосенко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Боговін Віталій
Голова Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Всі досьє »