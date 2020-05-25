Зеленський підписав укази про призначення ще восьми керівників РДА

Президент продовжує здійснювати кадрові ротації в регіонах

Фото: Офіс президента

Президент продовжує здійснювати кадрові ротації в регіонах

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників районних державних адміністрацій в Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, Зеленський звільнив Ігоря Карімова з посади голови Полтавської РДА Полтавської області та призначив на цю посаду Дмитра Романова.

Головою Троїцької РДА Луганської області президент призначив Олега Сліпця, Антоніну Шарату - головою Братської РДА Миколаївської області і Олександра Зайчука - головою Корецької РДА Рівненської області.

Головою Недригайлівської РДА Сумської області став Володимир Діхтяр, головою Катеринопільської РДА Черкаської області Володимир Коваленко і головою Городнянської РДА - Дениса Камка.

Олеся Кісленко стала новою очільницею Прилуцької РДА Чернігівської області.

Нагадаємо, 15 травня Зеленський провів кадрові зміни в керівництві районних державних адміністрацій на Волині, Луганщині та у Тернопільській області.