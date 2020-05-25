Зеленський підписав укази про призначення ще восьми керівників РДА
Президент України Володимир Зеленський призначив керівників районних державних адміністрацій в Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.
Так, Зеленський звільнив Ігоря Карімова з посади голови Полтавської РДА Полтавської області та призначив на цю посаду Дмитра Романова.
Головою Троїцької РДА Луганської області президент призначив Олега Сліпця, Антоніну Шарату - головою Братської РДА Миколаївської області і Олександра Зайчука - головою Корецької РДА Рівненської області.
Головою Недригайлівської РДА Сумської області став Володимир Діхтяр, головою Катеринопільської РДА Черкаської області Володимир Коваленко і головою Городнянської РДА - Дениса Камка.
Олеся Кісленко стала новою очільницею Прилуцької РДА Чернігівської області.
Нагадаємо, 15 травня Зеленський провів кадрові зміни в керівництві районних державних адміністрацій на Волині, Луганщині та у Тернопільській області.
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