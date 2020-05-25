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25 травня 2020, 14:39 13

Зеленський затвердив стратегію по створенню безпечного середовища в школах

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25 травня 2020, 14:39 13
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pixabay.com
У школах будуть боротися з булінгом і дискримінацією

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі.

Відповідний указ опублікований на сайті президента, передає RegioNews.

Згідно з указом № 195/2020, кожен рік Кабмін буде затверджувати план по реалізації стратегії.

Так, стратегія передбачає вирішення наступних завдань:

- створення розвивального, безпечного, комфортного і інклюзивного освітнього середовища;

- впровадження принципу відсутності дискримінації, в тому числі - повинна бути забезпечена конфіденційність у разі наявності будь-яких дискримінаційних ознак;

- психологічний супровід учнів, запобігання буллінгу та порушень прав дітей, в тому числі в інтернеті, впровадження в школах міжнародних програм по запобіганню насильства, залучення до вирішення проблеми громадськості;

- протидія вживання учнями тютюну, алкоголю, наркотиків, запобігання їх розповсюдження в освітніх установах;

- оснащення шкіл сучасним обладнанням для спортивних залів і майданчиків, сучасними басейнами, роздягальнями, душовими, туалетами, новими підручниками і посібниками, широкосмуговим доступом в інтернет;

- поліпшення медичного обслуговування дітей шкільного віку;

- інформування школярів про вакцинацію, профілактики захворювань, збереження сексуального та репродуктивного здоров'я;

- поліпшення системи харчування у школах, формування культури харчування;

- розвиток приватно-державного партнерства для забезпечення здорового і безпечного освітнього середовища.

Стратегія розроблена з урахуванням стратегічних документів Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема Глобальної стратегії охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків на 2016 - 2030 роки, розробленої на підтримку Цілей сталого розвитку, і у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини.

Нагадаємо, з 25 травня в Україні в рамках пом'якшення карантину розпочали роботу дитячі садочки.


Володимир Зеленський школа стратегія діти
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