Зеленський затвердив стратегію по створенню безпечного середовища в школах
Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі.
Відповідний указ опублікований на сайті президента, передає RegioNews.
Згідно з указом № 195/2020, кожен рік Кабмін буде затверджувати план по реалізації стратегії.
Так, стратегія передбачає вирішення наступних завдань:
- створення розвивального, безпечного, комфортного і інклюзивного освітнього середовища;
- впровадження принципу відсутності дискримінації, в тому числі - повинна бути забезпечена конфіденційність у разі наявності будь-яких дискримінаційних ознак;
- психологічний супровід учнів, запобігання буллінгу та порушень прав дітей, в тому числі в інтернеті, впровадження в школах міжнародних програм по запобіганню насильства, залучення до вирішення проблеми громадськості;
- протидія вживання учнями тютюну, алкоголю, наркотиків, запобігання їх розповсюдження в освітніх установах;
- оснащення шкіл сучасним обладнанням для спортивних залів і майданчиків, сучасними басейнами, роздягальнями, душовими, туалетами, новими підручниками і посібниками, широкосмуговим доступом в інтернет;
- поліпшення медичного обслуговування дітей шкільного віку;
- інформування школярів про вакцинацію, профілактики захворювань, збереження сексуального та репродуктивного здоров'я;
- поліпшення системи харчування у школах, формування культури харчування;
- розвиток приватно-державного партнерства для забезпечення здорового і безпечного освітнього середовища.
Стратегія розроблена з урахуванням стратегічних документів Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема Глобальної стратегії охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків на 2016 - 2030 роки, розробленої на підтримку Цілей сталого розвитку, і у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини.
Нагадаємо, з 25 травня в Україні в рамках пом'якшення карантину розпочали роботу дитячі садочки.
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