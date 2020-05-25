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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 18:27 24

В СБУ підтвердили наявність справи за фактом державної зради Єрмака

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25 травня 2020, 18:27 24
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У Службі безпеки України підтвердили, що розслідують провадження щодо можливої державної зради з боку керівника Офісу президента Андрія Єрмака та колишнього президента Леоніда Кучми на переговорах у Мінську.

Відповідь на запит щодо цієї інформації отримало видання "Укрінформ", передає RegioNews.

У відомстві уточнили, що детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають.

Повідомляємо, що на виконання рішення Шевченківського районого суду м. Києва від 23.04.2020 та на підставі звернення від 13.03.2020 народного депутата України Володимира В’ятровича щодо ймовірного вчинення кримінального порушення, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України, Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в документі.

В СБУ також повідомили, що у зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось.

Нагадаємо, 23 квітня Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу проти Андрія Єрмака та Леоніда Кучми за фактом створення так званої "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО.

11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.


Андрій Єрмак СБУ злочин мінські угоди кримінальна справа
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