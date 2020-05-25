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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 16:52 5

Суд зобов'язав прокуратуру відкрити справу проти депутатів ОПЗЖ

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25 травня 2020, 16:52 5
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Їх підозрюють у державній зраді
Фото: Facebook
Їх підозрюють у державній зраді

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора порушити кримінальну справу проти народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" за фактом поїздки до Москви та зустрічі із керівництвом Російської Федерації.

Про це в Facebook повідомила народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська, передає RegioNews.

За її словами, депутати від ОПЗЖ зустрічалися із Путіним та депутатами держдуми РФ.

Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи?", - написала вона.

За словами нардепа, вона очікує упродовж 24 годин від Офісу генпрокурора на номер кримінального провадження та сподівається на ефективне розслідування.

Соломія Бобровська додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Нагадаємо, 17 лютого один із керівників фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович виступив за те, щоб українська делегація взяла участь в параді 9 травня в Москві.


Офіс генпрокурора кримінальна справа ОПЗЖ Віктор Медведчук
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