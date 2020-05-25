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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 14:35 6

В Україні викрили шахраїв, які продавали біодобавки "від коронавірусу"

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25 травня 2020, 14:35 6
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Зловмисники наторгували таким чином понад мільйон доларів
Зловмисники наторгували таким чином понад мільйон доларів

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок, які ніби-то захищають від коронавірусу, через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману.

Організувала "бізнес" група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 млн доларів США.

Через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 млн грн.

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коронавірус кримінал СБУ шахраї ліки продаж
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