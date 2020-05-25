У Києві викрили наркоугрупування, членом якого був співробітник СБУ

Щомісяця ділки виготовляли продукції на два мільйони гривень

Щомісяця ділки виготовляли продукції на два мільйони гривень

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ блокували у Києві діяльність наркоугруповання, до якого причетний співробітник Служби.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Правоохоронці встановили, що ділки облаштували у столиці нарколабораторії у квартирах та гаражах, де виготовляли амфетамін у великій кількості. Клієнтів для збуту психотропів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі у кримінальних колах та через інтернет-месенджер.

Для передачі психотропної речовини і наркотичних засобів наркоділки використовували так звані "закладки" на території Київської області. Переправлення психотропної речовини до інших регіонів здійснювали через приватні поштові сервіси.

Правоохоронці задокументували, що наркоділки виготовляли до 20 кілограмів амфетаміну щомісяця на 2 млн грн за цінами чорного ринку.

Під час обшуків у нарколабораторіях і помешканнях фігурантів вилучено прекурсори, реактиви, зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини та "лабораторне" обладнання.

Затримано чотирьох учасників наркоугруповання. Всім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

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