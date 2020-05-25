В СБУ подтвердили наличие дела по факту государственной измены Ермака
В Службе безопасности Украины подтвердили, что расследуют производство относительно возможной государственной измены со стороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака и бывшего президента Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Ответ на запрос по поводу этой информации получило издание "Укринформ", передает RegioNews.
В ведомстве уточнили, что детальные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат.
Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г.. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в документе.
В СБУ также сообщили, что в указанном уголовном производстве сообщение о подозрении ни совершалось.
Напомним, 23 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ возбудить уголовное дело против Андрея Ермака и Леонида Кучмы по факту создания так называемого "Консультативного совета" с представителями ОРДЛО.
11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
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