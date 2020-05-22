09:58  22 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
16:14  22 травня
В Одеській області правоохоронці "зачищають" банду Румуна
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 травня 2020, 20:54 12

Від COVID-19 помер голова Кременецької райради Тернопільської області

Читайте также
на русском языке
22 травня 2020, 20:54 12
Читайте также на русском языке
У чоловіка діагностували наявність коронавірусу
Фото: Facebook
У чоловіка діагностували наявність коронавірусу

22 травня внаслідок ускладнень від коронавірусу помер голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський.

Про це повідомив лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев, передає RegioNews.

Коронавірус у нього підтвердили 18 травня. Хоча почувався недобре ще раніше. Госпіталізували до Почаївської лікарні з пневмонією. Вже потрохи починав з неї виходити. Був на кисневій підтримці", – повідомив він.

Стефанський очолив Кременецьку районну раду після місцевих виборів 2015 року. Він обирався за списками БПП. До цього займався підприємницькою діяльністю. В листопаді йому виповнилось 49 років.

Також про смерть батька повідомив його син Олександр Стефанський.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.

Раніше повідомлялося, що в місті Кременець з 19 травня і на невизначений термін встановили поліцейські пости та обмежили в'їзд до населеного пункту.


коронавірус смерть влада Тернопіль Кременець
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Львівська та Закарпатська області не будуть послаблювати карантин з 22 травня
22 травня 2020, 17:39
15 працівників Хмельницької АЕС захворіли на COVID-19
22 травня 2020, 16:35
В метро Києва не планують перевіряти температуру пасажирам та обмежувати їх кількість
22 травня 2020, 16:09
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
22 травня 2020, 22:03
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »