Від COVID-19 помер голова Кременецької райради Тернопільської області

У чоловіка діагностували наявність коронавірусу

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У чоловіка діагностували наявність коронавірусу

Про це повідомив лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев, передає RegioNews.

Коронавірус у нього підтвердили 18 травня. Хоча почувався недобре ще раніше. Госпіталізували до Почаївської лікарні з пневмонією. Вже потрохи починав з неї виходити. Був на кисневій підтримці", – повідомив він.

Стефанський очолив Кременецьку районну раду після місцевих виборів 2015 року. Він обирався за списками БПП. До цього займався підприємницькою діяльністю. В листопаді йому виповнилось 49 років.

Також про смерть батька повідомив його син Олександр Стефанський.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.

Раніше повідомлялося, що в місті Кременець з 19 травня і на невизначений термін встановили поліцейські пости та обмежили в'їзд до населеного пункту.