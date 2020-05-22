Від COVID-19 помер голова Кременецької райради Тернопільської області
22 травня внаслідок ускладнень від коронавірусу помер голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський.
Про це повідомив лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев, передає RegioNews.
Коронавірус у нього підтвердили 18 травня. Хоча почувався недобре ще раніше. Госпіталізували до Почаївської лікарні з пневмонією. Вже потрохи починав з неї виходити. Був на кисневій підтримці", – повідомив він.
Стефанський очолив Кременецьку районну раду після місцевих виборів 2015 року. Він обирався за списками БПП. До цього займався підприємницькою діяльністю. В листопаді йому виповнилось 49 років.
Також про смерть батька повідомив його син Олександр Стефанський.
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Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.
Раніше повідомлялося, що в місті Кременець з 19 травня і на невизначений термін встановили поліцейські пости та обмежили в'їзд до населеного пункту.
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