МОЗ планує продовжити карантин до 22 червня
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За його словами, Україна також зважає на динаміку захворюваності в сусідній Польщі, де за кількістю тестувань схожий сценарій.
Ми не розуміємо, як буде поводитися вірус улітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - сказав він.
Ляшко додав, що у випадку стрімкого зниження кількості нових випадків коронавірусу, карантин може бути передчасно скасовано.
Головний санітарний лікар нагадав, що після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.
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Нагадаємо, в Україні всього зафіксовано 18 876 випадків коронавирусного захворювання, з них 5632 одужали, летальних випадків - 548.
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