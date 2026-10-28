На Полтавщині військовий побив посадовця через арешт рахунку й залишив частину

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У Лохвиці військовослужбовець під час конфлікту з начальником відділу державної виконавчої служби завдав йому тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інцидент стався 21 жовтня. Військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівщини прибув до відділу ДВС у Лохвиці, щоб з’ясувати питання розблокування рахунку, арештованого через несплату штрафу.

Під час розмови з начальником відділу виникла суперечка, яка переросла в конфлікт із застосуванням сили. Посадовець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

На місце викликали поліцію. Військовослужбовця доставили до районного відділу для надання пояснень і проведення необхідних процесуальних дій.

За фактом можливого насильства щодо службової особи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Того ж дня, після першочергових слідчих дій, військовий самовільно залишив військову частину.

У Військовій службі правопорядку зазначили, що сприяють встановленню всіх обставин події та проведенню об’єктивного розслідування.

"Військова форма не звільняє від відповідальності й не може бути виправданням для насильства", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, на Львівщині військовий вкусив поліцейського. Той отримав кусану рану, яку експерти кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину. За напад на правоохоронця суд призначив йому один рік ув’язнення.