Фото: ДСНС

Подія сталася вранці 28 жовтня, близько 09:30, у Солом'янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Миколи Василенка на території паркувального майданчика горіли два автобуси. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 21 жовтня на Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопець.