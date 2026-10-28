Зарплати чиновників до 80 тисяч гривень: Рада не підтримала обмеження

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Верховна Рада 28 жовтня не підтримала поправку до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка передбачала обмеження зарплат посадовців до 80 тисяч гривень на місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Економічну правду".

За поправку №1003 проголосували 157 народних депутатів із 226 необхідних. Раніше її також не підтримав парламентський бюджетний комітет.

Пропозиція передбачала встановлення максимальної місячної зарплати на рівні 80 тисяч гривень для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ.

Обмеження мали поширюватися на народних депутатів, суддів, зокрема Конституційного Суду, членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорів і працівників Національного банку України.

Водночас зарплатна стеля не стосувалася б осіб, які беруть участь в обороні України та відсічі російській агресії. Остаточний перелік посад, на які поширювалося б обмеження, мав визначити Кабінет Міністрів.

Метою поправки було скорочення бюджетних видатків.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Водночас, за його словами, цих заходів недостатньо.

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