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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 20:54 6

От COVID-19 умер председатель Кременецкого райсовета Тернопольской области

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22 мая 2020, 20:54 6
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Фото: Facebook
У мужчины диагностировали наличие коронавируса

22 мая в результате осложнений от коронавируса умер председатель Кременецкой районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский.

Об этом сообщил врач-эпидемиолог Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев, передает RegioNews.

Коронавирус у него подтвердили 18 мая. Хотя чувствовал себя нехорошо еще раньше. Госпитализировали в Почаевскую больницу с пневмонией. Уже понемногу начинал с нее выходить. Был на кислородной поддержке", - сообщил он.

Стефанский возглавил Кременецкий районный совет после местных выборов 2015 года. Он избирался по спискам БПП. До этого занимался предпринимательской деятельностью. В ноябре ему исполнилось 49 лет.

Также о смерти отца сообщил его сын Александр Стефанский.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до 22 июня карантин будут продолжать со смягчением мероприятий.

Ранее сообщалось, что в городе Кременец с 19 мая и на неопределенный срок установили полицейские посты и ограничили въезд в населенный пункт.


коронавирус смерть власть Тернополь Кременец
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