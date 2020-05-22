От COVID-19 умер председатель Кременецкого райсовета Тернопольской области

У мужчины диагностировали наличие коронавируса

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У мужчины диагностировали наличие коронавируса

Об этом сообщил врач-эпидемиолог Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев, передает RegioNews.

Коронавирус у него подтвердили 18 мая. Хотя чувствовал себя нехорошо еще раньше. Госпитализировали в Почаевскую больницу с пневмонией. Уже понемногу начинал с нее выходить. Был на кислородной поддержке", - сообщил он.

Стефанский возглавил Кременецкий районный совет после местных выборов 2015 года. Он избирался по спискам БПП. До этого занимался предпринимательской деятельностью. В ноябре ему исполнилось 49 лет.

Также о смерти отца сообщил его сын Александр Стефанский.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до 22 июня карантин будут продолжать со смягчением мероприятий.

Ранее сообщалось, что в городе Кременец с 19 мая и на неопределенный срок установили полицейские посты и ограничили въезд в населенный пункт.