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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 20:24 5

Місто Кременець Тернопільської області закрили на карантин

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19 травня 2020, 20:24 5
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У Кременецькому районі найбільша кількість хворих на коронавірус в області
Фото: Нацполіція
У Кременецькому районі найбільша кількість хворих на коронавірус в області

У місті Кременець з 19 травня і на невизначений термін встановили поліцейські пости та обмежили в'їзд до населеного пункту.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Тернопільській області, передає RegioNews.

Причиною такого рішення стало стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, в місто будуть пропускати автомобілі осіб, які зареєстровані в Кременці, тих, хто там працює, а також транспорт, що забезпечує важливі сфери життя.

Правоохоронці проводитимуть профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо важливості не порушувати встановлені обмеження та, у разі потреби, надаватимуть допомогу в межах своєї компетенції.

Поліцейські пости будуть працювати щодня з 7 до 22 години. Також у місті організовали патрулі, які будуть стежити за дотриманням вимог карантину.

Мешканців міста закликали дотримуватися правил карантину та без потреби не відвідувати громадських місць.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.

В Україні всього зафіксовано 18 876 випадків коронавирусного захворювання, з них 5632 одужали, летальних випадків - 548.


коронавірус карантин поліція Тернопіль Кременець
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