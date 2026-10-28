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28 жовтня 2026, 13:05

Верховна Рада підтримала держбюджет-2027 у першому читанні

28 жовтня 2026, 13:05
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Фото: скриншот
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Верховна Рада України 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Раду.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Серед ключових напрямів фінансування визначено необхідне забезпечення сектору безпеки й оборони, збереження загальної фінансової стійкості, а також виконання соціальних зобов'язань перед громадянами.

Кількість поправок до бюджету стала рекордною за останні 24 роки – 5236.

Зокрема, Рада підтримала поправку про підвищення зарплат військовим – за неї проголосували 304 депутати. Також схвалили заборону фінансувати "Національний кешбек" із держбюджету-2027. Водночас депутати відхилили пропозиції спрямовувати кошти від угод зі слідством на потреби ЗСУ.

Тепер уряд має доопрацювати проєкт бюджету. Друге читання та остаточне ухвалення очікуються 23–26 листопада.

Нагадаємо, також Рада не підтримала обмеження зарплат чиновників до 80 тисяч гривень. Депутати відхилили відповідну поправку до проєкту держбюджету.

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