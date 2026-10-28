У центрі Івано-Франківська жінка підпалила прапор України: її затримали

Фото: Національна поліція

В Івано-Франківську 47-річна місцева мешканка публічно підпалила Державний прапор України. Правоохоронці затримали жінку та розпочали кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20 у центрі міста. Очевидці побачили подію та викликали поліцію.

Правоохоронці прибули на місце, встановили особу жінки та доставили її до Івано-Франківського районного управління поліції для з’ясування обставин.

За даними поліції, 47-річна мешканка раніше не була судима, однак потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над державними символами. Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом. Подібні дії викликали обурення у суспільстві через символіку, що асоціюється з жахливими сторінками історії.