Вбивство ексглави "Інтеру": Кожарі обирають запобіжний захід
Онлайн-трансляцію засідання веде портал "Судова влада України", передає RegioNews.
У залі суду присутні Кожара, його адвокати і представники обвинувачення. Присутні в залі одягнули медичні маски. Головуючий суддя – Андрій Трубніков.
Відомо, що адвокат Кожари заявив клопотання про проведення судового засідання у закритому режимі.
"Суд ухвалив провести судове засідання у закритому режимі лише під час допиту свідків, обвинуваченого, який буде давати пояснення, і тих доводів, які сторона захисту забажає відкрити суду у частині тих охоронюваних свого підзахисного, які вважає за необхідне, а саме - лікарську таємницю і таємницю особистого життя", - сказав суддя.
Також повідомляється, що підозрюваному будуть просити обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.
Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.
23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.
25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.
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