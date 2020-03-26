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26 березня 2020, 16:43 13

Вбивство ексглави "Інтеру": Кожарі обирають запобіжний захід

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26 березня 2020, 16:43 13
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Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі
Фото: Нацполіція
Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі

Онлайн-трансляцію засідання веде портал "Судова влада України", передає RegioNews.

У залі суду присутні Кожара, його адвокати і представники обвинувачення. Присутні в залі одягнули медичні маски. Головуючий суддя – Андрій Трубніков.

Відомо, що адвокат Кожари заявив клопотання про проведення судового засідання у закритому режимі.

"Суд ухвалив провести судове засідання у закритому режимі лише під час допиту свідків, обвинуваченого, який буде давати пояснення, і тих доводів, які сторона захисту забажає відкрити суду у частині тих охоронюваних свого підзахисного, які вважає за необхідне, а саме - лікарську таємницю і таємницю особистого життя", - сказав суддя.

Також повідомляється, що підозрюваному будуть просити обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.


арешт убийство МВС
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
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