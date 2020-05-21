У Харкові відправили у відставку суддів, які звільнили відомого сепаратиста
Вища рада правосуддя відправила у відставку двох суддів Харківського апеляційного суду - Петра Гришина і Володимира Протасова.
Обоє звільнених суддів входили до складу колегії, яка в грудні 2017 року зняла частину обвинувачень з відомого сепаратиста Юрія Апухтіна.
Про це повідомили на сайті ВРП, пише RegioNews.
У грудні 2017-го координатору руху "Південний-схід" Юрія Апухтину пом'якшили вирок, а через кілька днів його передали "ЛДНР" в рамках обміну на українських військовополонених.
Володимир Протасов працював у судовій системі з 1994 року. Згідно декларації, його сім'я володіє чотирма квартирами в Харкові і однією - у столиці, земельною ділянкою та недобудованої дачею, а також автомобілями Nissan Tiida і Opel Astra. У 2018 році Протасов заробив більше мільйона, а його заощадження склали 400 тисяч гривень.
Петро Гришин, в судах працював з 2002 року, а через шість років був обраний безстроково. В його декларації квартира, нежитлове приміщення в Краснограді, кімнати та ліжко-місце в гуртожитку в Харкові, земельна ділянку у Вільховому Розі, а також автомобіль Ford C-Max і мопед "ІЖ". У 2018-му суддя заробив близько 440 тисяч гривень.
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