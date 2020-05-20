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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 22:05 16

Протести у Нових Санжарах: суд виніс вироки місцевим жителям

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20 травня 2020, 22:05 16
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Вини визнані винними та заплатять штраф
Фото: МВС
Вини визнані винними та заплатять штраф

Новосанжарський районний суд Полтавської області визнав винними двох жителів Новосанжарського району у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, передає RegioNews.

На них було накладено штраф у вигляді п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 850 гривень.

У рішенні суду уточнюють, що вирок стосується громадян, які залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, і цим самим заблокували рух громадського та іншого транспорту.

Нагадаємо, 5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців.

20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.


суд коронавірус протест Нові Санжари
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