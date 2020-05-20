Протести у Нових Санжарах: суд виніс вироки місцевим жителям
Новосанжарський районний суд Полтавської області визнав винними двох жителів Новосанжарського району у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, передає RegioNews.
На них було накладено штраф у вигляді п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 850 гривень.
У рішенні суду уточнюють, що вирок стосується громадян, які залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, і цим самим заблокували рух громадського та іншого транспорту.
Нагадаємо, 5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців.
20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців.
Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.
- 22:15 20 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 22:05 20 травня Протести у Нових Санжарах: суд виніс вироки місцевим жителям
- 21:46 20 травня Усіх призовників будуть тестувати на COVID-19 - Міноборони
- 21:14 20 травня "Для галочки" і без конкретики. Супрун розповіла про запрошення на зустріч від Єрмака
- 20:39 20 травня В Чернівецькій області депутат міськради погорів на хабарі
- 19:56 20 травня 21 травня перевізники почнуть отримувати дозволи на автобусні перевезення
- 22:15 20 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості