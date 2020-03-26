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26 березня 2020, 18:30 13

Дружина Кожари зізналася у вбивстві Старицького

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26 березня 2020, 18:30 13
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Під час обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі адвокати підозрюваного заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького
Фото: flickr
Під час обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі адвокати підозрюваного заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького

Про це заявили адвокати підозрюваного, передає RegioNews.

За словами захисту, Козерод 25 березня подала заяву про зізнання у ненавмисному вбивстві.

"Марина Борисівна намагалася відібрати у Старицького пістолет. Усе решта написано у тій заяві про зізнання у вчиненні кримінального правопорушення", - повідомив адвокат.

Він зачитав заяву, в якій йдеться про те, що 21 лютого Кожара зі Старицьким вживали алкогольні напої і між ними не було передумов для конфлікту.

Козерод у своїй заяві стверджує, що "Старицький був сильно п'яний і говорив, що його має забрати о 22-й годині водій".

"Між 21-ю та 22-ю годиною 21 лютого у правій руці Старицького я побачила пістолет. У цей час мій чоловік перебував на другому поверсі будинку", - йдеться в заяві.

За словами прокурорів, вони нічого не знають про заяву дружини Кожари.

Судове засідання перенесли на завтра, 27 березня. Воно розпочнеться об 11:30.

Адвокати підозрюваного попросили додатковий час на ознайомлення з результатами експертиз, також суд має намір допитати дружину Кожари.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

26 березня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі.


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