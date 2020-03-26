Кожара вбив Старицького та інсценував самогубство - слідство

За версією прокурорів, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вбив бізнесмена Сергія Старицького та інсценував його самогубство

Фото: Нацполіція

За версією прокурорів, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вбив бізнесмена Сергія Старицького та інсценував його самогубство

Про це заявив прокурор під час обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді, передає RegioNews.

Згідно із версію слідства, 21 лютого увечері Кожара піднявся на другий поверх свого будинку у спальню, де дістав з шухляди кобуру із пістолетом.

"Далі він направився на кухню до Старицького. Перебуваючи у приміщенні кухні, Кожара, тримаючи у руці пістолет, умисно наніс ним Старицькому один удар в область потилиці справа. Тим самим завдав тілесних ушкоджень у вигляді забиття, яке утворилося від тупого предмета", - повідомив прокурор.

Як вважає слідство, потім Кожара направив пістолет в область правого ока Старицького та вистрілив, внаслідок чого останній отримав наскрізне поранення голови і помер.

Зазначається, що правоохоронці виявили пістолет у руках убитого.

На думку слідства, Кожара "вчинив дії на приховування злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення в оману органу досудового розслідування інсценуванням самогубства Старицького".

Як стверджує прокурор, в одному з відео із нагрудних камер патрульних поліцейських підозрюваний виголошує: "Все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать". А також говорить: "Я защищал свой дом".

На думку прокурорів, ці фрази вказують на те, що особа причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

26 березня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі.

Під час обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі адвокати підозрюваного заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.