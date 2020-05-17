Анонсована конференція учасників ТКГ працюватиме над регламентом виконання рішень групи
Регламент реалізації рішень контактної групи і контролю за їх виконанням стане головною темою переговорів щодо Донбасу 27 травня
Учасники переговорів щодо Донбасу на найближчій зустрічі 27 травня зосередяться на проекті регламенту, який чітко закріпить порядок реалізації рішень Тристоронньої контактної групи
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в групі з організації переговорів, пише Regionews.
"Системоутворююче питання на порядку переговорів 27 травня - затвердження регламенту реалізації рішень контактної групи (ТКГ). Цей документ закріплює рівний транспарентний порядок переговорного процесу, встановлює чіткі механізми реалізації прийнятих у рамках мінського переговорного майданчика рішень, а також інструменти контролю за їх виконанням", - сказало джерело.
За його словами, регламент стимулює сторони до відкритого і конструктивного діалогу.
Спекуляції на переговорному процесі, недобросовісні маніпуляції шляхом свідомого саботажу виконання комплексу заходів будуть виключені. Це дозволить сторонам зосередитися на швидкій практичній реалізації прийнятих рішень і просунутися в питанні мирного врегулювання", - сказало джерело.
Джерело повідомило також, що в другій половині року очікується повернення до стандартного формату переговорів - очних зустрічей, якщо не буде різкого погіршення епідеміологічної ситуації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції Українська сторона представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей.
Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що має намір перезавантажити переговорний процес у Мінську. Крім того, відомо, що українську делегацію в ТКГ знову очолить другий президент України Леонід Кучма.
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