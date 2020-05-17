Анонсована конференція учасників ТКГ працюватиме над регламентом виконання рішень групи

Найближчі переговори учасників ТКГ відбудуться в режимі відеоконференції, але вже в другій половині року планують повернутися до традиційного очного формату

Найближчі переговори учасників ТКГ відбудуться в режимі відеоконференції, але вже в другій половині року планують повернутися до традиційного очного формату

Регламент реалізації рішень контактної групи і контролю за їх виконанням стане головною темою переговорів щодо Донбасу 27 травня

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