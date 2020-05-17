Анонсированная конференция участников ТКГ будет работать над регламентом выполнения решений группы
Регламент реализации решений контактной группы и контроля за их выполнением станет главной темой переговоров относительно Донбасса 27 мая
Участники переговоров по Донбассу на ближайшей встрече 27 мая сосредоточатся на проекте регламента, который четко закрепит порядок реализации решений Трехсторонней контактной группы
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе по организации переговоров, пишет Regionews.
"Системообразующее вопрос на повестке переговоров 27 мая - утверждение регламента реализации решений контактной группы (ТКГ). Этот документ закрепляет равный транспарентный порядок переговорного процесса, устанавливает четкие механизмы реализации принятых в рамках минского переговорного площадки решений, а также инструменты контроля за их выполнением", - сказал источник.
По его словам, регламент стимулирует стороны к открытому и конструктивному диалогу.
Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа выполнения комплекса мероприятий будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", - сказал источник.
Источник сообщил также, что во второй половине года ожидается возврат к стандартному формату переговоров - очным встречам, если не будет резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе.
Во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украинская сторона представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что намерен перезапустить переговорный процесс в Минске. Кроме того, известно, что украинскую делегацию в ТКГ снова возглавит второй президент Украины Леонид Кучма.
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