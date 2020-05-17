Анонсированная конференция участников ТКГ будет работать над регламентом выполнения решений группы

Ближайшие переговоры участников ТКГ состоятся в режиме видеоконференции, но уже во второй половине года планируют вернуться к традиционному очному формату

Ближайшие переговоры участников ТКГ состоятся в режиме видеоконференции, но уже во второй половине года планируют вернуться к традиционному очному формату

Регламент реализации решений контактной группы и контроля за их выполнением станет главной темой переговоров относительно Донбасса 27 мая

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