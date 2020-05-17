Зведенння ООС: на Донбасі поранили українського військового

Від початку доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли

Фото: сторінка ООС в Facebook

Від початку доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні ООС, пише RegioNews.

Минулої доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки та двічі поруч з Лебединським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського загарбники використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.

Втрат серед наших захисників за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі окупанти випустили 30 мін по позиціям українських військових.