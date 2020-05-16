На Донбасі окупанти випустили 30 мін по українських військових

Підрозділи Об’єднаних сил готові до реагування на можливі загрози

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Підрозділи Об’єднаних сил готові до реагування на можливі загрози

Станом на 17.00 16 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Новгородського ворог використав заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.

Неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Наші військовослужбовці для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати окупаційні підрозділи на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.