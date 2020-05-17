Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

На думку президента, стратегія Порошенка не спрацювала

На думку президента, стратегія Порошенка не спрацювала

Зеленський змінює шлях вирішення конфлікту на Донбасі і не буде рухатися тим, щоб був продуманий президентом Петром Порошенком.

Про це в ефірі телеканалу "Наш" розповіла нардепка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна, пише RegioNews.



За її словами, в уряді є чітка позиція по Донбасу, і Криму.

Зеленський… спробував рухатися тим шляхом, що був раніше, але стратегія продумана Порошенком не спрацювала протягом шести років. У нас зараз зміна процесів. Україна намагається надати більш офіційного статусу групі, яка переговорною в ТКГ. Цього тижня вперше відбулися переговори вже офіційних посадових осіб нашої держави", — розповіла нардеп.



Вона додала, що Україна зайнялася виконанням Мінських домовленостей: розведення, обмін полоненими і ведення переговорів щодо виборів на тимчасово окупованих територіях лише після того, коли Україна контролюватиме кордон.

Також ведуться перемовини про надання "Червоному хресту" доступу на окуповані території, щоб побачити умови утримання полонених і завершити списки верифікації для обміну "всіх на всіх".

Нагадаємо, під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції Українська сторона представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що має намір перезавантажити переговорний процес у Мінську. Крім того, відомо, що українську делегацію в ТКГ знову очолить другий президент України Леонід Кучма.