09:38  17 травня
Кількість хворих коронавірусом в Україні перевалила за 18 тисяч
13:49  17 травня
Анонсована конференція учасників ТКГ працюватиме над регламентом виконання рішень групи
11:00  17 травня
В Україні вшановують жертв політичних репресій
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 11:34 43

Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Читайте также
на русском языке
17 травня 2020, 11:34 43
Читайте также на русском языке
На думку президента, стратегія Порошенка не спрацювала
На думку президента, стратегія Порошенка не спрацювала

Президент України Володимир Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка була прийнята колишнім керівництвом країни

Зеленський змінює шлях вирішення конфлікту на Донбасі і не буде рухатися тим, щоб був продуманий президентом Петром Порошенком.

Про це в ефірі телеканалу "Наш" розповіла нардепка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна, пише RegioNews.

За її словами, в уряді є чітка позиція по Донбасу, і Криму.

Зеленський… спробував рухатися тим шляхом, що був раніше, але стратегія продумана Порошенком не спрацювала протягом шести років. У нас зараз зміна процесів. Україна намагається надати більш офіційного статусу групі, яка переговорною в ТКГ. Цього тижня вперше відбулися переговори вже офіційних посадових осіб нашої держави", — розповіла нардеп.


Вона додала, що Україна зайнялася виконанням Мінських домовленостей: розведення, обмін полоненими і ведення переговорів щодо виборів на тимчасово окупованих територіях лише після того, коли Україна контролюватиме кордон.

Також ведуться перемовини про надання "Червоному хресту" доступу на окуповані території, щоб побачити умови утримання полонених і завершити списки верифікації для обміну "всіх на всіх".

Нагадаємо, під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції Українська сторона представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що має намір перезавантажити переговорний процес у Мінську. Крім того, відомо, що українську делегацію в ТКГ знову очолить другий президент України Леонід Кучма.


Володимир Зеленський президент Петро Порошенко Донбас конфлікт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зведенння ООС: на Донбасі поранили українського військового
17 травня 2020, 10:10
На Донбасі окупанти випустили 30 мін по українських військових
16 травня 2020, 18:07
Україна представить групу делегатів ОРДЛО в Тристоронній контактній групі
16 травня 2020, 17:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 травня 2020, 14:20
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Останні Популярні
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »