Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для влади Зеленського, - КВУ

За рік на державних посадах опинилися понад 30 "кварталівців" і їх знайомих

Фото: "Теленеделя"

За рік на державних посадах опинилися понад 30 "кварталівців" і їх знайомих

Давні друзі і бізнес-партнери президента Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.

Упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами нинішнього президента, отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".

Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України.

При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар’єрі.

"Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України", – зазначив голова КВУ О. Кошель.

Варто нагадати, що, будучи кандидатом у президенти, Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що "політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну", однак часто реальні дії Президента не відповідали написаному. Які ще обіцянки давав Зеленський: заяви та реальність?