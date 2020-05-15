Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для влади Зеленського, - КВУ
Давні друзі і бізнес-партнери президента Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.
Упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами нинішнього президента, отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".
Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України.
При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар’єрі.
"Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України", – зазначив голова КВУ О. Кошель.
Варто нагадати, що, будучи кандидатом у президенти, Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що "політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну", однак часто реальні дії Президента не відповідали написаному. Які ще обіцянки давав Зеленський: заяви та реальність?
- 15:47 15 травня Міністр інфраструктури прокоментував можливу відставку
- 15:36 15 травня Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины
- 15:34 15 травня Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні
- 15:32 15 травня РНБО зняла санкції з російського олігарха та організаторів псевдовиборiв в "Л/ДНР"
- 15:22 15 травня Фонд держмайна передумав віддавати "Миколаївську ТЕЦ" у комунальну власність міста
- 15:04 15 травня Підприємцям, у яких є діти, почали виплачувати матеріальну допомогу
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах