Луганська ОДА витратила п'ять мільйонів на піар під час карантину

Голова ОДА Сергій Гайдай і його підлеглі витратили по два мільйони на пресу і телебачення

Голова ОДА Сергій Гайдай і його підлеглі витратили по два мільйони на пресу і телебачення

У 2020 році Луганська обласна державна адміністрація під керівництвом нового голови Сергія Гайдая у кілька разів збільшила витрати на свій PR, і не скорочувала їх навіть при введенні карантину.

У порівнянні з попереднім роком витрати на самопіар місцевої влади різко зросли.

Витрати проаналізували журналісти луганського місцевого видання "В годину пік", пише RegioNews.

16 березня 2020 року Департамент масових комунікацій ЛОДА, в особі директора Альбіни Кошелєвої, уклав договір з ТОВ "МГ-Медіа", на висвітлення в газеті "Луганщина.юа" реформ у всіх сферах соціально-економічного життя, реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на суму 2,5 млн грн.

Вартість одного квадратного сантиметра склала 17 грн 50 коп, що вище вартості політреклами в період виборів. У 2019 році на ці цілі було витрачено всього 194,4 тисячі грн, що майже в 13 разів менше, ніж у поточному.

27 березня 2020 року Альбіна Кошелева підписала договір з ТОВ "Телерадіокомпанія СТВ" на виготовлення та розміщення 31 штуки 30-хвилинних інформаційних передач з триразовим наступним повтором на 2,2 млн грн. З моменту укладення договору компанії "СТВ" вже заплатили понад 344 тисяч грн.

Для порівняння в 2019 році на послуги телебачення було витрачено 890 тисяч грн.

Останнім елементом у саморозкрутку голови ЛОДА стала зовнішня реклама. На друк постерів, їх розміщення та оренду бігбордів у поточному році виділено 172 тисячі грн. Єдиним компаньйоном тут стало сєвєродонецьке рекламне агентство ТОВ "Інтерпульс".

У порівнянні з минулим роком апетит у чиновників на зовнішню рекламу виріс на 35 тисяч грн.

Також профільний Департамент на поточний рік орендує за 135 тисяч грн екран, що висить на будівлі ОДА, і виділяє гроші на виготовлення роликів.

Читайте також: Херсонські ЗМІ заявили про можливу відставку голови ОДА Гусєва

Голова Запорізької ОДА Туринок може покинути свій пост.