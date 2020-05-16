Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях
15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве районных государственных администраций на Волыни, в Луганской и Тернопольской областях.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента Украины, передает RegioNews.
Так, распоряжением президента был уволен Виктор Дудечко с должности председателя Локачинской районной государственной администрации Волынской области. На его место указом №312/2020-рп назначен Василий Бакун.
Председатель Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области Юрий Золкин был переназначен на эту должность снова.
Председателем Беловодской районной государственной администрации Луганской области стала Екатерина Колесникова.
Татьяну Новикову Зеленский назначил руководить Новоайдарской РГА Луганской области.
Еще одно кадровое решение президента - это должность главы Монастыриской РГА Тернопольской области, ею стала Галина Молчанова.
Напомним, президент Украины владимир Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Одесской и Житомирской областях.
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