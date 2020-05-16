Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях

Один из них был переназначен в связи с истечением срока полномочий

Фото: Офис президента

Один из них был переназначен в связи с истечением срока полномочий

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве районных государственных администраций на Волыни, в Луганской и Тернопольской областях.

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