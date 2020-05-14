Зеленський призначив нових керівників СБУ Києва та ще двох областей

Також було звільнено попередніх керівників даних відомств

Фото: Офіс президента

Також було звільнено попередніх керівників даних відомств

Президент України володимир Зеленський змінив начальників Управлінь СБУ у Києві, Київській, Одеській та Житомирській областях.

Відповідні укази опубліковані на офіційному порталі Офісу президента, передає RegioNews.

Згідно із текстом указу №179/2020, з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області було звільнено Сергія Болдиря.

Указом №182/2020 на цю посаду було призначено Олега Головаша, до цього він очолював СБУ Житомирської області та був звільнений указом президента №178/2020.

Ще одним указом №181/2020 Зеленський призначив очільником СБУ Житомирщини Сергія Лисака.

Також було змінено керівництво Служби безпеки України в Одеській області, замість Віталія Харченка цю посаду обійняв Віктор Доровський.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів.