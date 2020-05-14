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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 травня 2020, 11:29 40

Зеленський призначив нових керівників СБУ Києва та ще двох областей

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14 травня 2020, 11:29 40
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Також було звільнено попередніх керівників даних відомств
Фото: Офіс президента
Також було звільнено попередніх керівників даних відомств

Президент України володимир Зеленський змінив начальників Управлінь СБУ у Києві, Київській, Одеській та Житомирській областях.

Відповідні укази опубліковані на офіційному порталі Офісу президента, передає RegioNews.

Згідно із текстом указу №179/2020, з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області було звільнено Сергія Болдиря.

Указом №182/2020 на цю посаду було призначено Олега Головаша, до цього він очолював СБУ Житомирської області та був звільнений указом президента №178/2020.

Ще одним указом №181/2020 Зеленський призначив очільником СБУ Житомирщини Сергія Лисака.

Також було змінено керівництво Служби безпеки України в Одеській області, замість Віталія Харченка цю посаду обійняв Віктор Доровський.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів.


призначення Володимир Зеленський Одеса СБУ Київ Житомирська область Київська область
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