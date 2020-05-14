Зеленський призначив нових керівників СБУ Києва та ще двох областей
Президент України володимир Зеленський змінив начальників Управлінь СБУ у Києві, Київській, Одеській та Житомирській областях.
Відповідні укази опубліковані на офіційному порталі Офісу президента, передає RegioNews.
Згідно із текстом указу №179/2020, з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області було звільнено Сергія Болдиря.
Указом №182/2020 на цю посаду було призначено Олега Головаша, до цього він очолював СБУ Житомирської області та був звільнений указом президента №178/2020.
Ще одним указом №181/2020 Зеленський призначив очільником СБУ Житомирщини Сергія Лисака.
Також було змінено керівництво Служби безпеки України в Одеській області, замість Віталія Харченка цю посаду обійняв Віктор Доровський.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів.
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