Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для власти Зеленского, - КИУ

За год на государственных должностях оказались более 30 "кварталовцев" и их знакомых

Фото: "Теленеделя"

За год на государственных должностях оказались более 30 "кварталовцев" и их знакомых

Давние друзья и бизнес-партнеры президента Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook. В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставлявших услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками нынешнего президента, получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, избранные на должности народных депутатов Украины. При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Только некоторые имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере. "Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для новой власти. Речь идет о по меньшей мере трех десятках человек, которые оказались на влиятельных государственных должностях. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины", – отметил глава КИУ О. Кошель. Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия Президента не соответствовали написанному. Какие еще обещания давал Зеленский: заявления и реальность?

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