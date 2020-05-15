09:44  15 мая
Коронавирус в Украине: 483 новых случая, количество заболевших возросло до 17330
11:30  15 мая
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
08:54  15 мая
На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист [email protected]
15 мая 2020, 12:11 7

Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для власти Зеленского, - КИУ

Читайте також
українською мовою
15 мая 2020, 12:11 7
Читайте також українською мовою
За год на государственных должностях оказались более 30 "кварталовцев" и их знакомых
Фото: "Теленеделя"
За год на государственных должностях оказались более 30 "кварталовцев" и их знакомых

Давние друзья и бизнес-партнеры президента Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставлявших услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками нынешнего президента, получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95".

Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, избранные на должности народных депутатов Украины.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Только некоторые имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере.

"Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для новой власти. Речь идет о по меньшей мере трех десятках человек, которые оказались на влиятельных государственных должностях. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины", – отметил глава КИУ О. Кошель.

Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия Президента не соответствовали написанному. Какие еще обещания давал Зеленский: заявления и реальность?


назначение Владимир Зеленский президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский продлил запрет на российские соцсети
15 мая 2020, 09:39
Зеленский предлагает открыть непродовольственные рынки
14 мая 2020, 15:20
Кабмин назначил руководителей Госрезерва и Аграрного фонда
14 мая 2020, 14:34
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 мая 2020, 22:00
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
12 мая 2020, 21:56
В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах
13 мая 2020, 11:22
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »