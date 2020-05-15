Зеленський продовжив заборону на російські соцмережі

"Вконтакте" і "Однокласники" будуть під забороною ще три роки

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"Вконтакте" і "Однокласники" будуть під забороною ще три роки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону ряду російських інформаційних проектів, у тому числі "Mail.ru" і "Яндекс".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ №184/2020, розміщений на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", — йдеться в документі.

Наголошується, що указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням даного рішення покладено на Секретаря РНБО Олексія Данилова.

Серед іншого, залишаться заблокованими також такі російські портали, як "Mail.ru" і "Яндекс".

Нагадаємо, в 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. У документі йшлося про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", "Яндекса", до сервісів "Mail.ru" і "Мейл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", до антивірусним компаніям "Лабораторія Касперського" і DrWeb і деяким іншим. Доступ заблокували на три роки.

Раніше продовження блокування російських порталів вимагали політичної партії "Голос".