Зеленський продовжив заборону на російські соцмережі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив заборону ряду російських інформаційних проектів, у тому числі "Mail.ru" і "Яндекс".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ №184/2020, розміщений на сайті глави держави.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", — йдеться в документі.
Наголошується, що указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням даного рішення покладено на Секретаря РНБО Олексія Данилова.
Серед іншого, залишаться заблокованими також такі російські портали, як "Mail.ru" і "Яндекс".
Нагадаємо, в 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. У документі йшлося про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", "Яндекса", до сервісів "Mail.ru" і "Мейл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", до антивірусним компаніям "Лабораторія Касперського" і DrWeb і деяким іншим. Доступ заблокували на три роки.
Раніше продовження блокування російських порталів вимагали політичної партії "Голос".
- 11:12 15 травня Мер Каспрук втік від чернівчан, які задавали "незручні" запитання
- 10:52 15 травня Ромів, які приїхали з Прикарпаття на Хмельниччину, відправили на самоізоляцію
- 10:43 15 травня На Закарпатті під завалами кінотеатру загинув чоловік
- 10:37 15 травня Кернес наполягає на відкритті метро у Харкові
- 09:44 15 травня Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
- 09:39 15 травня Зеленський продовжив заборону на російські соцмережі
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 21:56 12 травня Кабмін не буде підвищувати тарифи на електроенергію - Шмигаль
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах