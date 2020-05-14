Зеленський пропонує відкрити непродовольчі ринки

Головною умовою залишається дотримання протиепідемічних заходів

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Головною умовою залишається дотримання протиепідемічних заходів

Президент України Володимир Зеленський, під час наради з представниками Кабміну та відомств, відповідальних за запобігання поширенню COVID-19, висловив ідею, що потрібно відкрити непродовольчі ринки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами президента, вони мають працювати на тих же умовах, що і продовольчі.

Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – сказав він.

Також Зеленський доручив проконтролювати доплати надбавок лікарям у розмірі 300% за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою.

Простежте, щоб лікарні укладали ці угоди. Давайте завершимо ці виплати якомога швидше. Наші лікарі заслужили на це", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, уряд не планує завершувати карантин 22 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин планують продовжити.