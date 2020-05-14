Зеленський пропонує відкрити непродовольчі ринки
Президент України Володимир Зеленський, під час наради з представниками Кабміну та відомств, відповідальних за запобігання поширенню COVID-19, висловив ідею, що потрібно відкрити непродовольчі ринки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
За словами президента, вони мають працювати на тих же умовах, що і продовольчі.
Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – сказав він.
Також Зеленський доручив проконтролювати доплати надбавок лікарям у розмірі 300% за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою.
Простежте, щоб лікарні укладали ці угоди. Давайте завершимо ці виплати якомога швидше. Наші лікарі заслужили на це", – зазначив глава держави.
Нагадаємо, уряд не планує завершувати карантин 22 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин планують продовжити.
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