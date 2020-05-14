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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 травня 2020, 14:34 7

Кабмін призначив керівників Держрезерву та Аграрного фонду

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14 травня 2020, 14:34 7
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Нового очільника також отримала Державна екологічна інспекція
Фото: flickr
Нового очільника також отримала Державна екологічна інспекція

Кабінет міністрів України під час засідання 13 травня змінив керівників Державного агентства резерву України та ПАТ “Аграрний фонд”.

Відповідні розпорядження опубліковані на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Зокрема, було звільнено з посади голову Держрезерву Ярослава Погорілого, і покладено тимчасове виконання обов'язків керівника даного відомства на Микиту Барабаша.

Також було змінено голову правління ПАТ "Аграрний фонд", замість Івана Баришева призначено на цю посаду Богдана Банчука.

Під час засідання уряд прийняв ще кілька кадрових питань. Зокрема, новим керівником Державної екологічної інспекції став Андрій Мальований, який до цього очолював управління екології та природних ресурсів КМДА.

Голова Державного агентства з управління зоною відчуження отримав двох заступників - Андрія Пляцка і Максима Шевчука.

Крім того, заступником голови Державної податкової служби України став Євген Олейніков, і заступником міністра у справах ветеранів - Олександр Терещенко.

Нагадаємо, президент України володимир Зеленський змінив начальників Управлінь СБУ у Києві, Київській, Одеській та Житомирській областях.


Кабмін призначення Держрезерв
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