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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 травня 2020, 11:35 33

Активісти протестували під будинком Зеленського через справу Гандзюк

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12 травня 2020, 11:35 33
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Вони акцентують увагу на тому, що розслідування зайшло у глухий кут
Фото: Олег Давиденко
Вони акцентують увагу на тому, що розслідування зайшло у глухий кут

У Києві на вулиці Грушевського під будинком президента Володимира Зеленського активісти вимагали не допустити "зливу" розслідування справи активістки Катерини Гандзюк.

Про це у Facebook повідомляють організатори акції, передає RegioNews.

Відомо, що активісти тримали у руках плакат із написом "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк". Вони наголосили на тому, що будуть і надалі приходити під будинок Президента, до Офісу Президента чи на його офіційні зустрічі.

Ми хочемо знати, чи його слова про притягнення до відповідальності замовників вбивства Катерини Гандзюк не були порожніми обіцянками заради політичного піару", - йдеться у повідомленні.

Активісти підозрюють, що генпрокурор Венедіктова та керівники силових відомств не розповідають президенту про справжній стан речей.

Ми готові розповісти Президенту те, що не цікавить генпрокурорку, про відсутність доказів у матеріалах справи і про помилки слідства", - пишуть організатори.

Акція під будинком президента пройшла спокійно, порядок забезпечували правоохоронці, в тому числі поліція діалогу.

Нагадаємо, 27 квітня ОГПУ та СБУ заявили, що завершили слідство і офіційно оголосили підозрюваним про складання обвинувального акту та передачу його до суду.

Того ж дня біля Офісу Президента влаштували акцію протесту через стрімку передачу до суду справи про вбивство Катерини Гандзюк.


Володимир Зеленський убивство протест Катерина Гандзюк
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