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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 мая 2020, 11:35 32

Активисты протестовали под домом Зеленского из-за дела Гандзюк

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12 мая 2020, 11:35 32
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Они акцентируют внимание на том, что расследование зашло в тупик
Фото: Олег Давиденко
Они акцентируют внимание на том, что расследование зашло в тупик

В Киеве на улице Грушевского под домом президента Владимира Зеленского активисты требовали не допустить "слива" расследование дела активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщают организаторы акции, передает RegioNews.

Известно, что активисты держали в руках плакат с надписью "Зеленский, признай слив дела Гандзюк". Они отметили, что будут и впредь приходить под дом Президента, в Офис Президента или на его официальные встречи.

Мы хотим знать, что его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк ни были пустыми обещаниями ради политического пиара", - говорится в сообщении.

Активисты подозревают, что генпрокурор Венедиктова и руководители силовых ведомств не рассказывают президенту об истинном положении вещей.

Мы готовы рассказать Президенту то, что не интересует генпрокурорку, об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия", - пишут организаторы.

Акция под домом президента прошла спокойно, порядок обеспечивали правоохранители, в том числе полиция диалога.

Напомним, 27 апреля ОГПУ и СБУ заявили, что завершили следствие и официально объявили подозреваемым о составлении обвинительного акта и передаче его в суд.

В тот же день у Офиса Президента устроили акцию протеста из-за стремительной передачи в суд дела об убийстве Екатерины Гандзюк.


Владимир Зеленский убийство протест Екатерина Гандзюк
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