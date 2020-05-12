Активисты протестовали под домом Зеленского из-за дела Гандзюк
В Киеве на улице Грушевского под домом президента Владимира Зеленского активисты требовали не допустить "слива" расследование дела активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом в Facebook сообщают организаторы акции, передает RegioNews.
Известно, что активисты держали в руках плакат с надписью "Зеленский, признай слив дела Гандзюк". Они отметили, что будут и впредь приходить под дом Президента, в Офис Президента или на его официальные встречи.
Мы хотим знать, что его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк ни были пустыми обещаниями ради политического пиара", - говорится в сообщении.
Активисты подозревают, что генпрокурор Венедиктова и руководители силовых ведомств не рассказывают президенту об истинном положении вещей.
Мы готовы рассказать Президенту то, что не интересует генпрокурорку, об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия", - пишут организаторы.
Акция под домом президента прошла спокойно, порядок обеспечивали правоохранители, в том числе полиция диалога.
Напомним, 27 апреля ОГПУ и СБУ заявили, что завершили следствие и официально объявили подозреваемым о составлении обвинительного акта и передаче его в суд.
В тот же день у Офиса Президента устроили акцию протеста из-за стремительной передачи в суд дела об убийстве Екатерины Гандзюк.
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